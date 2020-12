"La ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley". Con este argumento ha defendido Isabel Díaz Ayuso a Juan Carlos I ante la Asamblea de Madrid, tras pagar el monarca emérito casi 700.000 euros a Hacienda para regularizar su situación fiscal.

"Aquí todos los ciudadanos regularizan su situación cuando consideran", ha aseverado la presidenta autonómica, en respuesta a una pregunta de Más Madrid sobre esta cuestión, agregando que "pueden ser futbolistas, famosos de todo tipo o políticos de cualquier partido".

No obstante, la dirigente del PP ha distinguido entre la figura del rey y el resto de españoles. "El rey don Juan Carlos no es como usted, ni muchísimo menos", ha espetado Ayuso al diputado Pablo Perpinyà, en una intervención en la que ha defendido que "no es un ciudadano más, no es como ustedes".

La líder del Ejecutivo regional ha alabado al ex jefe del Estado, asegurando que "ha sido un gran embajador de nuestro país durante muchísimos años" y que "gracias a su trabajo pudimos pasar de una dictadura con la que no se llevaba especialmente bien a una democracia".

"La monarquía representa a todos los españoles", ha sentenciado Ayuso, que ha manifestado todos sus "respetos para el rey don Juan Carlos y para su trayectoria". "No es un ciudadano más, no es como ustedes", ha agregado la presidenta, para a continuación afirmar, esta vez, que "ante la ley todos somos iguales". "Como contribuyente anónimo no seré yo quien tenga que hablar de su relación con Hacienda", ha zanjado.

El PP dice que respeta la decisión del rey

Posteriormente, Ayuso se ha reafirmado en su defensa del monarca a través de Twitter, donde ha afirmado que Juan Carlos I "reinó los años más prósperos y libres de nuestro país".

Desde su partido, Ana Pastor también ha reiterado este miércoles su "apoyo a la Corona", refiriéndose a los actos del rey como "decisiones individuales". La misma postura que trasladan fuentes del PP a laSexta, que aseguran que la formación respeta la decisión tomada por el rey "en el ámbito particular" y defienden "su legado como arquitecto de la Transición".

Precisamente, el dinero pagado por el rey al fisco, según ha podido saber laSexta, corresponde al impuesto de donaciones, cedido a las autonomías y, en este caso, a la Comunidad de Madrid, por 800.000 euros recibidos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.