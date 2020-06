Miguel Bosé sembró la polémica al asegurar en redes sociales que el coronavirus era un invento de los gobiernos. "Suiza, como los países nórdicos de Europa, saben desde el principio la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido", señaló en su cuenta de Twitter.

Pero estas no fueron sus únicas declaraciones sobre la pandemia. Dani Mateo ha analizado en este vídeo las últimas publicaciones del cantante, que ha llegado a "advertirnos sobre una conspiración mundial con vacunas que, lejos de curar, pretenden meternos microchips y nanobots".

De hecho, el cantante, "ahora experto en pandemias y activista antisistema, ha 'destapado' que cientos de virólogos que estaban trabajando para la vacuna contra el COVID-19 no hacían nada".

Y es que, Bosé ha asegurado en su cuenta de Twitter que con las vacunas, aparte de microchips, "quieren meternos metales tóxicos y el llamando polvo inteligente para atentar contra nuestra salud y controlar nuestros cerebros". Por eso, ha apuntado Dani Mateo, "él lo tiene claro y dice 'no' a la vacuna, 'no' al 5G y 'no' a la alianza España-Bill Gates y, sobre todo, a Hacienda".

