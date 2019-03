Dani Mateo: "Todo el mundo conoce ya a UPyD como Unión Progreso y Dimisiones"

ROSA DÍEZ NO HABLA CON MUCHOS DE SUS COMPAÑEROS DE PARTIDO

Rosa Díez está pasando por un momento crítico desde la dimisión de Toni Cantó, por eso Dani Mateo pide desde 'El Intermedio' que dejen de meterse con ella. Al parecer la líder de UPyD no se habla con muchos de sus compañeros de partido, como Irene Lozano, Ignacio Prendes o el que ya ex diputado Toni Cantó, quien declaró que no le había comunicado a ella directamente su decisión, porque creía que estaba implícito en el discurso que hizo en el consejo político. Es por eso que el colaborador propone que el eslogan de Díez para las próximas elecciones sea: "Hable con ella".