Dani Mateo dedica su sección a criticar la "manipulación" que dice que hace El Gran Wyoming porque solo habla del confinamiento de los barrios obreros de Madrid.

"Los ricos también lloran, también lo están pasando mal", apunta el presentador. Así, explica que en La Moraleja, el hecho de ser uno de laos barrios mas ricos de Madrid no les impide tener su propio drama: pertenecer a Alcobendas, cuyo casco histórico está confinado.

Esto podría hacer creer a alguien que Alcobendas y La Moraleja son la misma cosa, pero afortunadamente hay una señora que ha alzado la voz y lo ha dejado claro: "No nos mezclamos con las personas que viven en pisos y que hay mas gente por la calle". "Vivimos todo en chalets, esto es más tranquilo", aclaraba.

Dani Mateo ha querido insistir para que quede claro que La Moraleja no tienen nada que ver con Alcobendas: "Allí no hay virus porque no se mezclan con la gente que vive en pisos, seguramente con gotelé, la otra gran pandemia de este país", apunta el reportero.