"En el Congreso se está imponiendo una manera de exponer ideas como si en vez de políticos dialogando fueran el tapicero anunciándose por los barrios", destaca Dani Mateo, que pone un ejemplo: "En vez de decir 'el tapicero, ha llegado el tapicero', debería decir algo como 'La Macarena, ha llegado la Macarena Olona al Congreso y tenemos todo tipo de opiniones, machistas, xenófobas, clasistas...".

Incluso, Dani Mateo pide a "los más sensibles" que se pongan "tapones" antes de escuchar a la portavoz de Vox "expresando con su particular moderación lo que opina de la violencia de género". Y es que Macarena Olona ha afirmado a gritos que "la violencia no tiene género": "No aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino, no aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias".

Tras la intervención de Olona, Dani Mateo responde tajante desde El Intermedio: "Debería saber que no por hablar más alto, se tiene más razón. De ser así, todos votaríamos a María Patiño".