Dani Mateo alucina con los métodos del PP para contabilizar manifestantes: "El de Maroto es el de inflar metros cuadrados"

La delegación del gobierno cifraba los manifestantes en 45.000 personas, mientras que desde el Partido Popular la cifra ascendía a 200.000. Por eso, Dani Mateo ha decidido esclarecer quién fue el que más pinchó ayer: "Dj Pulpo". Y es que "no se pierde ni una fiesta de centroderecha", cuenta Mateo.

Eso sí, apunta Dani Mateo, al dj de cabecera del PP no se le puede pedir "Un pasito para adelante María". Porque "cuando trabajas con Pablo Casado todos los pasos son siempre para atrás", dice el presentador.

En cuanto a los métodos, primero está el de Maroto: "el de inflar los metros cuadrados, el método Idealista". También esta el "método Teo", el de García Egea, que aseguraba que había visto a más de 200.000 personas desde el balcón.

"Si estas fórmulas no os convencen, queda el método Ayuso", dice Dani. Y es que la candidata a gobernar la Comunidad de Madrid por el PP contabilizaba a la gente que no había asistido: "No cabe un alfiler y sobre todo hay mucha gente que no ha podido venir lo que significa hay una gran parte del país que se suma", explicaba la política a cámara.

