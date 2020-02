Para los que pensáis que hacer periodismo es fácil, Dani Mateo tiene una respuesta: "Algo de razón tenéis". Y es que "hay un claro ejemplo de ello", según ha explicado el colaborador de El Intermedio.

Se trata de Gisela Barreto, exvedette, figura de los medios ultrarreligiosos y presentadora del programa argentino 'La fe mueve montañas'. Barreto estaba entrevistando en su programa a Marino Restrepo, un autor religioso especialista en narcotráfico, que explicó con pelos y señales el funcionamiento de los distintos cárteles de la droga.

Lo curioso llegó con la posterior pregunta de la periodista: "¿Cuándo usted dice carteles a qué se está refiriendo, a los carteles literalmente de la calle?".

"Efectivamente, confundió los carteles de las calles con los cárteles de la droga. Pobre, tuvo que pasar una noche regular", ha bromeado Dani Mateo.

