RESPONDE AL PERIODISTA QUICO SALLÉS

El periodista Quico Sallés afirmó en TV3 que el origen del símbolo de la calabaza en Halloween procede de Cataluña. Y no es el único que lo piensa, porque Dani Mateo lo confirma recordando que no es la única fiesta de origen catalán, porque Papá Noel, la Oktoberfest o el Ramadán también son made in Cataluña.