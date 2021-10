El presidente de Murcia, Fernando López Miras, fue el "valiente" que rompió el hielo tras el sepulcral silencio que rodeó a Isabel Díaz Ayuso tras fianlizar su discurso en la Convención Nacional del PP.

"Querido presidente, yo también me quedo en Murcia... no, ¡es broma! Bueno, no es broma, es verdad", apostilló entre risas después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid agradeciera a Pablo Casado la oportunidad de presidir la región. Un discurso en el que se respiraba la tensión que el presidente de Murcia trató de cortar. Puedes verlo en el vídeo principal de esta noticia de El Intermedio.

La carcajada de Feijóo

"Sabe que se habla mucho del liderazgo de Pablo Casado, algunos hablan del de Díaz Ayuso, ¿qué le parece a usted no estar en las quinielas?", le preguntó Andrea Ropero en la Convención Nacional del PP. Puedes ver la reacción de Feijóo en este vídeo.