“Wert sabe de recortes. Cada vez que habla recorta un poco su popularidad”

WYOMING SOBRE EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

José Ignacio Wert quedó mal teniendo que rectificar y explicar que no se retirarían las becas Erasmus, pero ahora ha quedado aún peor. Y es que el ministro aseguraba que el recorte vendría de la mano de la Unión Europea y un eurodiputado ha explicado que lo que ha dicho es una basura. El portavoz comunitario de Educación Dennis Abbot ha explicado que no se reducirán las ayudas si no que aumentarán hasta un 4%.