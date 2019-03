“Es acordarse del Partido Popular y ¡boom! aparece ‘Luis el Cabrón’”

DANI MATEO LEE UN FRAGMENTO DE LA CARTA DE BÁRCENAS

Dani Mateo lee el fragmento de la carta que ha escrito desde la cárcel The Fucking Master of the Soto del Real y que ha publicado una conocida revista. “Es la primera vez que Luis Bárcenas mete en un sobre una carta en vez de dinero”, comenta el colaborador. El catalán recita unos fragmentos de “esta emotiva y sentida carta” donde explica que hace meditación, se acuerda de sus seres queridos y de algunos miembros del PP.