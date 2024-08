¿Ahorradores o 'manirrotos'? ¿Cómo son los españoles? ¿Existen diferencias dependiendo del barrio en el que se viva? Thais Villas regresa a las calles de un barrio rico para saber cómo gestionan sus ahorros sus vecinos y hace la propio en un barrio obrero.

"Yo me considero 'manirrota'", reconoce una señora de barrio rico. "Todo me gusta, todo me encanta, la ropa, la moda, las cosas de casa". Ella se levanta por las mañanas pensando en qué se va a comprar. "Y me acuesto pensando en qué me voy a comprar mañana".

Mientras tanto, en el barrio obrero, una señora hace una auténtica ruta por los supermercados para estirar su pensión todo lo posible y hace siglos que no pisa una peluquería. De vuelta al barrio rico, una chica afirma que ni ella ni su marido tienen nada ahorrado. Al mes, su esposo gana "de 12 a 15 a 20.000". Ella intenta que ahorren, afirma, pero él no quiere. "Dice que si se muere, ¿para qué quiere el dinero, para qué trabaja?".

Algo más de ahorros tiene una joven de barrio obrero. "Diría que unos 20 euros", asegura entre risas. "Yo lo intento, pero es que luego viene la factura del gas, la luz, el alquiler...", afirma.

Entre los más acaudalados, hay quien tiene "una despensita por si acaso, para los caprichos, de 100.000, 200.000". De hecho, justo después de la entrevista tiene pensado gastarse 20.000 euros en un reloj. "Y el que venga detrás, que arree".

