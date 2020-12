'The very best of El Intermedio'

La indignación de un epidemiólogo con los enfrentamientos políticos: "Estoy perplejo, de por medio hay vidas humanas"

La vacuna contra el coronavirus, la efectividad de las restricciones y la tensión política sobre la enfermedad son algunos de los temas que abarca Fernando García en esta conversación con Andrea Ropero en El Intermedio.