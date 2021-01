The very best of El Intermedio

Así explica Jorge Ponce el problema de la vivienda: cuando gente "sin corazón" se hizo rica a costa de acaparar pisos

"En nuestra civilización hubo gente que se hizo rica comprando muchos pisos, ha destacado en este vídeo Jorge Ponce, que ha lamentado a estas "máquinas de hacer dinero sin corazón" que venden o alquilan viviendas.