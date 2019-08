El Intermedio recuerda cuando Gonzo se trasladó a Tres Cantos para entrevistar a Esther García Savador, una de las afectadas por la aparición de los fondos de inversión en las viviendas de protección oficial. Unas viviendas que fueron destinadas a personas con escasos recursos y que, en poco tiempo, acabaron por formar parte del mercado libre con unos requisitos muy diferentes a los acordados desde un primer momento con los ocupantes de los pisos.

En 2007, la mujer se presentó a un concurso de viviendas de protección oficial con la ilusión de tener la oportunidad de vivir en Tres Cantos. Esther recalcaba cuáles fueron las condiciones iniciales: "Eran unos 472 euros al mes de alquiler y 120.000 euros de opción a compra". El problema comenzó cuando empezaron a aparecer subidas en el precio inicial: "Cuando yo entré empezaron a cobrar unos 700 euros".

Esther contó que el fondo de inversión Fidere compró los pisos por 72.000 euros y que pretendía venderlos "por 180.000 euros". que había tomado una decisión: "Tengo intención de comprar si me dan la hipoteca". Ademas, confesaba la pesadilla que estaba viviendo: "No estamos aquí porque hayamos hecho nada mal, si no porque otros lo han hecho mal".

