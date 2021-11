Madres por la Libertad, un movimiento conservador de Estados Unidos, está consiguiendo que se retiren varios libros de las escuelas de Tennessee. El movimiento surgió a principios de año, cuando diversas madres se organizaron para que sus hijos dejaran de llevar mascarillas en el colegio y con el paso del tiempo sus reivindicaciones se han extendido a otros asuntos en el ámbito educativo.

"Estados Unidos es un país donde la gente está nerviosa, están viendo en tiempo real que no son el imperio, acostumbrados a que les hagan ser que son el número 1", ha explicado Guillermo Fesser, que ha dado las claves por las que se ha fraguado este movimiento: "La sociedad está echando un pulso entre los que creen que este país no es perfecto y los que dicen que el pasado es para enmarcar y que no se lo toquen".

En este sentido, ha remarcado que es el partido republicano el que está detrás de este tipo de iniciativas: "Está movilizando a las madres que se preocupan por ese futuro incierto y a las que les está diciendo que los demócratas quieren adoctrinar a sus hijos. Estamos viendo libros retirados de las escuelas que son más inocentes que la historia de pinocho". Puedes escuchar su análisis al completo en el vídeo principal de esta noticia.

Los argumentos de una madre estadounidense para apoyar la censura de un libro sobre el racismo

"El villano es el racismo, es la discriminación. Nadie está diciendo que las personas blancas sean malas", ha aseverado Ducan Tonatiuth, autor del libro 'Separados no somos iguales', censurado en algunos colegios estadounidenses. Puedes escuchar los argumentos del autor y de una de las madres renunciantes en este vídeo: