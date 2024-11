Donald Trump se ha convertido en el nuevo presidente de Estados Unidos. El corresponsal Guillermo Fesser, desde Nuevo York, cuenta que todo el país está en shock, "unos positivo y otros negativo de 'Oh my God'". "Nadie esperaba que la victoria fuera tan rotunda", expone, "ni de un lado ni de otro. Nadie pensaba que Trump barriera y mucho menos que se llevara, de premio, el Congreso y el Senado". "Tenemos delante otros 1.500 días de Donald Trump", afirma.

El corresponsal indica que 72 millones de estadounidenses han votado por el republicano mientras que 67 millones han recibido la victoria "como la peor noticia de su vida para EEUU y para el resto del mundo". "Y no estoy pensando en mí", argumenta, "lo que a mí me parte el corazón es pensar en los millones de gente de Estados Unidos que esta mañana se han levantado aterrados".

Fesser habla sobre un niño de nueve años que ha llamado Martín que ha amanecido llorando afirmando que "no quería ir a la escuela para que Trump no le deportase", sobre un empresario que instala paneles solares "que ha amanecido aterrado porque sabe que Trump va a cortar el grifo a las subvenciones de la lucha contra el cambio climático y no va a poder mantener su empresa".

El periodista manifiesta su preocupación sobre alguna de las promesas que ha hecho Trump como desmantelar organismos oficiales, dejar sin fondos al FBI, deportar a 20 millones de migrantes, perseguir a enemigos políticos... "Me preocupa que tiene mayoría en el Senado y en el Congreso, y que puede nombrar ministros y jueces, aprobar decretos sin ningún tipo de consenso", añade. "Trump ha levantado la alfombra de EEUU y nos ha mostrado lo que hay debajo y, oh sorpresa, muchas cosas de las que predica están ahí ocultas", concluye.