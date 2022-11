Guillermo Fesser visita el plató de El Intermedio para analizar el posible anuncio de Donald Trump de presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, que, considera, sería "una noticia maravillosa", ya que "si se presenta, pierde".

El corresponsal de El Intermedio repasa las cuatro derrotas seguidas del partido republicano y destaca que "si no se presenta no puede justificar que es una 'caza de brujas' la persecución del fiscal por robar los documentos clasificados de la Casa Blanca". Además aporta un dato contundente: "Antes de estas elecciones, el 80% de los votantes republicanos quería que fuera presidente en 2024 y ahora solo el 35%". En el vídeo sobre estas líneas, Fesser señala que "hay mucho republicano que ha dicho 'hasta aquí hemos llegado, el listón no puede estar tan bajo'" y analiza qué significa para la Administración Biden haber mantenido el control del Senado.