Pablo de Greiff: “La única forma de ser leal a su víctima familiar es manteniendo su memoria viva”

RECORDAMOS LA ENTREVISTA DE GONZO A PABLO DE GREIFF

En 'The very best of El Intermedio' hemos recordado la entrevista de Gonzo a Pablo de Greiff. El relator de la ONU para los crímenes del franquismo estuvo unos días de visita en España e hizo referencia a la información sobre ‘Billy el Niño’, mostrando su preocupación por la decisión de la fiscalía en la que se opone a extraditarlo a Argentina.