Gonzo, periodista y reportero de reconocida trayectoria, se marcha de El Intermedio después de fichar por Salvados para la próxima temporada. Por ello, ha querido despedirse de manera muy emotiva de todo el equipo del programa.

Con El Gran Wyoming y Dani Mateo presentes en plató ha querido dedicar unas palabras a sus compañeros. "Han sido nueve años brutales, soy muy feliz sabiendo que me voy con todo vuestro cariño y respeto".

Además, le ha mandado un mensaje al equipo de Salvados: "Os digo una cosa, os lleváis la sabiduría, el saber hacer y el saber estar de un equipo acojonante en un frasco pequeñito".

Esta despedida ha emocionado a Dani Mateo, que ha abrazado a su compañero y entre lágrimas le ha dicho "te quiero mucho, ¿cómo coño has conseguido salir de aquí?"

Por su parte, El Gran Wyoming ha querido intercambiar los papeles y le ha lanzado una de las preguntas incómodas de las que el reportero solía hacer: "¿Te vas porque Jordi Évole te paga más que yo?", a lo que él ha contestado: "Te sobran tres palabras, me voy porque él me paga".

Otros momentos destacados

Tras la despedida, Dani Mateo y El Gran Wyoming han introducido a Gonzo en una caja 'frágil' para enviarlo a Barcelona, dirección Salvados. Pero, aunque era un camino sencillo y viajaba con papel de burbujas, no tiene un buen final: "Me cachis, no somos nada".