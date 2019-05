El enfado de Wyoming con Gonzo tras anunciar su fichaje por Salvados: "¿Podrías retirarme el puñal que me has clavado?"

Tras anunciarse que Gonzo tomará el relevo de Jordi Évole al frente de Salvados, El Gran Wyoming se mostrado disgustado con la decisión en El Intermedio.

"¿Podrías retirarme el puñal que me has clavado en la espalda? ¿Qué te ha dado Jordi Évole que no te he dado yo?", le ha preguntado el presentador a Gonzo.

Una pregunta a la que el colaborador de El Intermedio ha contestado de manera 'tajante': "Un contrato de trabajo y un sueldo digno a final de mes", aunque la reacción del presentador tras su fichaje por Salvados sorprendió al colaborador.