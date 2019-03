"¿Cómo hay que entregar el currículum? ¿Grapado o en sobres?"

El PP ha anunciado que va a abrir una bolsa de trabajo para que los desempleados de Parla puedan presentar sus curriculum para trabajar en Eurovegas. Gonzo acude a la sede del partido en la ciudad para entregar un curriculum y a entrevistar al presidente del PP de Parla, Miguel Ángel López, el ideólogo de la iniciativa.

El presidente asegura que no se están precipitando porque “la iniciativa no es nueva”. El Ayuntamiento no ha querido coger curriculums porque “no cree en el proyecto” y como el PP es el principal partido de la oposición lo va a hacer.

El portavoz responde a las ansias de trabajo de los vecinos de Parla y a las personas que le acusan de hacer política con el trabajo el asegura “que si sirve para conseguir un puesto para 10 parleños habrá merecido la pena”.

Gonzo le pregunta que de qué manera tienen que traer los desempleados el curriculum: grapado, en sobre… Miguel Ángel responde que el único sobre que recibe es el de su nómina, pero el colaborador le insiste en la forma de entregar la vida laboral. “Tienen que traer el curriculum en papel”, concluye el presidente.