Brahim Mahfud, periodista saharaui: "Si empezara una guerra contra Marruecos estaría el primero de la fila"

SE DEDICÓ AL PERIODISMO PARA AYUDAR A SU PUEBLO

Brahim es periodista de la televisión saharaui y vivió 14 años en España por su trabajo pero admite que "necesitaba volver": "Mientras sigan los campamentos de refugiados no tengo otra vida que esta". Dice que "hay jóvenes que han perdido la confianza en la ONU y quieren tomar las armas" ya que no pueden "tener un futuro si su país no es independiente".