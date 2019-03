Álvaro, el ganador del reto de Gonzo: "Si se tienen dos dedos de frente no votas a Podemos, ni al PP, ni al PSOE"

LO VOTA / NO LO VOTA

Las calles de Sevilla han sido el escenario del último experimento de Gonzo, 'Lo vota, no lo vota', un juego que consiste en conseguir un paseante dispuesto a buscar votantes y no votantes de un partido determinado. El concursante tendrá que apostar y localizar a alguien que ande por la calle, cuyo aspecto pueda describir a qué partido pertenece, lo que ha hecho a más de uno replantearse su vestimenta. De los tres concursantes, el ganador ha sido Álvaro, a quien como premio, Gonzo, le ha dado a elegir entre 10 euros o el libro 'No estamos locos' de Wyoming, el concursante se ha quedado con el dinero.