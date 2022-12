‘El Intermedio’ se ha trasladado en directo hacia Burgos, al barrio de Gamonal, donde los vecinos han protestado por cuarto día consecutivo por la construcción de un bulevar. Gonzo cuenta la última hora y entrevista a la representante de la Asociación de Vecinos Mila Calvo y es testigo directo de las carreras de los manifestantes que quedaban en la zona ante la actuación de los antidisturbios.

“Vamos a seguir aquí hasta que lo consigamos, hasta que nos reciban”

Mila Calvo, miembro de la Asociación de Vecinos de Gamonal, cuenta a Gonzo han ido a comisaría para pedir la libertad de los jóvenes tras su detención durante los altercados del fin de semana. Desde que se han detenido las obras, el barrio está más calmado. Se han conseguido parar las obrar “gracias a los vecinos”, comenta.

La Asociación de Vecinos de Gamonal criticó los disturbios del viernes y sábado pero a la vez piden la libertad de los detenidos porque “los chicos iban corriendo y la policía iba detrás de ellos”, explica. En cuanto a la quema de contenedores, asegura que no justifican la violencia.

En el ayuntamiento dicen que son unas obras consensuadas con los vecinos. Mila lo niega: “no nos han querido recibir ni nos van a recibir”. El miembro de la Asociación explica que con los que han hablado han sido con “el consejo de barrio que más bien son peñas más afines al ayuntamiento con los que han hablado y han consensuado. Los vecinos de aquí no hemos opinado para nada ni se nos ha recibido”.

Mila Calvo cree que el Bulevar no es necesario. “Lo que necesitamos es trabajo para nuestros hijos que no lo hay”. Asegura que se oponen porque “no es el momento ni hay un duro y hay cosas más prioritarias. Y es que es uno de Ayuntamientos más endeudados de España. Los vecinos van a seguir ahí “hasta que lo consigamos, hasta que nos reciban. No queremos esta obra”, comenta la vecina.