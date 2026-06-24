El ganador del 'Felipón de oro' dedica su premio a su amigo "porque es muy malo en estas cosas y le he ganado"

Isma Juárez pone a prueba a cuatro jóvenes para saber si dominan la actualidad. Aunque, como es habitual, su primera pregunta obligada es: "¿Quién es Felipe González?".

Isma Juárez sale a la calle para poner a prueba los conocimientos sobre cultura general de los jóvenes en su sección '¿Quién es Felipe González?'. Los ganadores van a poner llevarse el 'Felipón de oro'. La primera pregunta, obviamente, es preguntar por el expresidente socialista.

La primera chica que es enfrenta a las preguntas de Isma afirma que González es "una persona, un hombre que se llama Felipe". "Es increíble lo que sabe esta chica", señala, irónico, el reportero, "es una biógrafa de Felipe Gónzalez". Su compañero, por su parte, responde que es el antiguo rey. Juárez aclara que es un expresidente del Gobierno.

La siguiente pregunta del reportero es qué ha encontrado la UCO en la caja fuerte de Zapatero. La chica escoge la opción 'd', "unas fotos besándose con Angela Merkel". El chico, entonces, afirma que encontraron dinero. Y también falla. La chica, señala que encontraron un disco de Sonia y Selena y también falla. Así que, por descarte, el chico acierta señalando que encontraron joyas, lo que le convierte en el ganador del 'Felipón'.

Los siguientes participantes son Diego e Isaac. En su caso también fallan ya que afirman que es un poeta. El reportero, entonces, le pregunta a Diego cómo se llama el exministro de Transportes que ha sido condenado a 24 años de cárcel. "Ábalos", responde, rápidamente. Y así consigue un punto.

Isma pregunta, entonces, qué país ha cumplido diez años fuera de la Unión Europea. "Inglaterra", responde Diego, aunque duda. Finalmente responde "UK", las siglas de Reino Unido en inglés, e Isaac dice que si no lo dice en castellano solo vale medio punto. Como ha acertado, finalmente, Isma le da medio punto a cada uno.

La última pregunta tiene que ver con el mismo tema. El reportero quiere saber qué palabra se usaba para hablar de esta separación. Isaac no lo sabe y Diego responde "Brexit", lo que lo convierte en el ganador del 'Felipón de Oro'.

Diego dedica su premio a su padre por escuchar el Telediario todos los días a la hora de comer. "No me gusta la política, pero todo lo que escucho es de ahí", explica. Además, también se lo dedica a su amigo "porque es muy malo en estas cosas y le he ganado". Y también se lo dedica a Isma por ser "un jefazo".

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