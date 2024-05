Thais Villas se desplaza hasta los alrededores del Congreso de los Diputados para hablar con los políticos sobre la 'skin routine'. ¿La llevará a cabo? "No, eso qué es", pregunta Rafael Hernando a la reportera, que le explica que es una rutina de belleza en la que te lavas la cara con jabçón o te echas una crema y un contorno de ojos, entre otras cosas. "No, es es mucho tiempo", explica el político del PP, que sí que confiesa que alguna vez se quitó un pelo de las cejas "cuando Fraga estaba en la Mili".

Por su parte, Aina Vidal reconoce que ha caído "en el skincare": "De vez en cuando tengo una tarde en la que me quedo en el sofá con la mascarilla puesta leyendo". Incluso, la política de Sumar afirma que se ha puesto rodajas de pepino, aunque no sabe si funciona: "No lo sé, es verdad que te sientes más fresco". Por su lado, el ministro Félix Bolaños confiesa que aunque no sigue una rutina extensa sí que se echa crema en la cara: "Uso una crema hidratante después de afeitarme, un gel hidratante blanco de toda la vida".

Por otro lado, la ministra Elsa Saiz confiesa que hace una "cosa fatal": "Me desmaquillo muy mal". "Muy mal, la tengo que regañar", afirma Thais Villas a la ministra de Inclusión y Seguridad Social, quien reconoce que sabe que está muy mal: "Mi madre siempre me lo dice". Por su parte, Gabriel Rufián reconoce que le dedica una atención especial en la piel: "Eso siempre, yo era una chaval y ya me ponía cremas hidratantes". "Tenía la piel muy seca y me pongo crema hidratante y, últimamente, antiarrugas", destaca el político de ERC, que confiesa a Thais Villas cuál es su rutina de belleza: "Tengo un lápiz para las ojeras y, a veces, me pongo un poco de color". "Yo sabía que no me iba a fallar", destaca Thais Villas a Rufián.

Por último, Aitor Esteban, del PNV, afirma que la única crema que usa es en las manos y confiesa que lo demás que hace es únicamente pegarse "una buena ducha" y lavarse bien la cara.