Alberto Núñez Feijóo ha ironizado ante los medios de comunicación con la cantidad de personas que acompañan a Pedro Sánchez en sus viajes: "Me confirmaron que hubo alguien que visitó Galicia y, por el número de gente que llevaba y por los medios aéreos y terrestres, pensé que era Bruce Sprinter. Pero no, no era Bruce Sprinter", decía ante los medios de comunicación.

Algo que ha llamado la atención de Dani Mateo: "Sea quien sea Bruce Sprinter, que suponemos que es un señor llamado Bruce que corre mucho en distancias cortas, felicidades por tus sprints y a ver cuando te pasas por Galicia porque ahí puedes retarte con otro señor muy veloz, Mariano Rajoy", ironiza, y muestra en el vídeo principal de esta noticia otros vídeos que evidencian que "a Feijóo se le resiste un poco el inglés".

De hecho, cree que si en la BBC le preguntaran 'Do you want to be president?', él respondería: "No, eso ahora no que ya he cenado".