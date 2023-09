Cristina Gallego se ha convertido en Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, para transmitir a El Intermedio cómo se siente su partido tras el intento de Núñez Feijóo de ser investido presidente del Gobierno. Wyoming le ha preguntado cómo han encajado en el partido el fracaso de la votación.

Ante la pregunta, 'Gamarra', sin perder la sonrisa, ha salido en defensa del presidente de su partido y ha declarado: "¿Ha dicho fracaso? Lo que he visto es un éxito rotundo?". Algo que ha querido transmitir, además, a través de su indumentaria ya que, como ha contado, iba así vestida por que lo veía todo "de color de rosa".

Además, ante la perplejidad de Wyoming respecto a la positividad de 'Cuca', le ha preguntado sobre la votación del viernes que, como ha dicho el presentador, parece que va a "acabar igual". 'Gamarra' ha afirmado que Feijóo "no es presidente por que no ha querido pero es el ganador de las elecciones y tiene más apoyos que nunca".

Estos apoyos no son otros que los de Vox, UPN, Coalición Canaria, "la mayoría social y un ujier del Congreso que me ha sonreído un poco". Además, tampoco se ha olvidado del lapsus de Herminio Sancho, añadiendo que también cuenta con el apoyo de "un diputado del PSOE que ha votado sí pero luego Sánchez le ha obligado a decir que no".

Sobre los planes de Feijóo, en línea con esa positividad, los planes que tienen para Feijóo tras la investidura es que recoja sus cosas del despacho de Génova para llevarlas a La Moncloa. Además, ha dicho que han pedido una reunión bilateral con Sánchez para tomar medidas urgentes: "Necesita ver de la habitación de invitados para decidir si pone litera o cama nido".