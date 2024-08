Hace unos años, Thais Villas se desplazó hasta un barrio ricoy un barrio obrero para saber si alguna vez habían visto un billete de 500 euros. Mientras un vecino de barrio rico aseguró que los billetes de 500 euros no le hacían "falta para nada", una vecina de barrio rico destacó que nunca había cogido ninguno: "Los he visto de lejos, de muy lejos, hasta cierto punto no me acuerdo ni del color".

Por otro lado, preguntados sobre qué harían con uno de esos billetes, una mujer de barrio obrero aseguró que "para muchas cosas": "Yo creo que para pagar todo el año la luz y el agua, porque gasto muy poquita, tengo mucho cuidado". Por su parte, una mujer de barrio rico afirmó tajante que se lo gastaría en cualquiera de las tiendas del barrio mientras que un joven de barrio obrero aseguró que se lo gastaría en "pagar la matrícula de la Universidad": "No está la cosa para viajes, está para tapar agujeros".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.