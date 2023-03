"Yo soy antifeminista, porque el ejemplo que está dando el feminismo en España en este momento, con la última ley del 'sólo sí es sí', es más el 'feminazi' que el feminismo", asegura uno de los señores que participan en este improvisado coloquio que Thais Villas lleva a las calles para debatir sobre feminismo en una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente'. Su afirmación crea cierto malestar en una de las chicas que forman parte de este grupo, que cree que "es importante desechar algunos conceptos". "Feminazi tiene una carga lingüista muy fuerte", asegura. "Bueno, es peyorativo", confirma la reportera.

El problema, según otro de los presentes, es que "el feminismo se puede acabar convirtiendo en una obligación para muchas mujeres que tienen que coger posiciones o situaciones en las que no necesariamente se sienten cómodas" y explica: "estamos haciendo que las mujeres se sientan obligadas a competir en un territorio donde por razones físicas u otras razones los hombres tienen más posibilidades". Tras estas declaraciones, hay cierto revuelo entre quienes se declaran feministas.

"Estoy de acuerdo con que se visibilice todo lo de la mujer, pero estamos confundiendo al feminismo con las mujeres, el feminismo es el sinónimo del machismo", afirma uno de los primeros participantes en intervenir ante la indignación de las mujeres del grupo, la primera, Thais Villas, que responde rotunda: "Que no, que no, que no, señor, que igual le pesa el gorro, que no es lo mismo". "Se está abusando del feminismo, sobre todo desde la izquierda, sobre todo desde Podemos", afirma otro hombre.

Las señoras opinan de una manera muy diferente y recuerdan que hasta los años ochenta, las mujeres no podían abrir una cuenta bancaria sin la autorización de su marido. "Las mujeres estamos muy atrasadas en todo y cada vez perdemos más escalones. Además, cuanta más guerra damos, peor se nos pone la cosa", afirma una de ellas. "¡Eso es un complejo de inferioridad!", le responde el señor.

Dos de los 'tertulianos' más jóvenes consideran que el Ministerio de Igualdad "tal y como lo están usando hoy en día, le hace un flaco favor a las mujeres" y que "por ley" los derechos de las mujeres están conseguidos. "De hecho, tienen más leyes a favor que los hombres y me voy a un caso extremo: en la violencia de género hay muchísimas denuncias falsas", afirma. Además, pone en duda que las mujeres cobren menos que los hombres.

"Yo sigo caminando por la calle y me siguen acosando. Me han perseguido, se me han acercado, se me han agarrado del brazo y ese es el pan de cada día", comenta una chica, algo que el señor achaca a un tema de "delincuencia".

"Ni por el machismo, ni por el feminismo, pienso que somos todos iguales", responde una mujer a la pregunta de Thais Villas. "Ya estamos con el 'ni machismo, ni feminismo', que eso es lo que a mí me pone nerviosa", reconoce la reportera. Puede ver el debate al completo en el vídeo principal de esta noticia.