Thais Villas salió a la calle con la sección que estrenó en la pasada temporada de El Intermedio, 'Hablando se enciende la gente', para hablar con los ciudadanos sobre los impuestos. ¿Creen que los españoles pagamos muchos o pocos impuestos? Una mujer afirma muy indignada que "se pagan muchos" y lamenta que siempre los paguen los mismos.

Y es que la mujer afirma critica que una persona como ella que cobra muy poco limpiando "pague tanto". "Los que pueden se evaden de pagarlos porque tienen paraísos fiscales y yo que soy separada, con una hija y gano poco, me lo ponen muy difícil y pago mucho", insiste la mujer. Por otro lado, un hombre muy enfadado critica que "el Estado de Bienestar no solamente es para los que peor lo pasan, también estamos el resto". Y es que este señor destaca que "no pueden ser los mismos impuestos para todos, pero luego solo se beneficien los de abajo". "Trabajando ya no llego a fin de mes y antes sí llegaba", critica este hombre de clase media.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.