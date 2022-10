El Gran Wyoming presenta en El Intermedio el vídeo que demuestra lo bien que se lo pasó Margarita Robles durante el desfile militar del 12 de octubre. "Es un día especial, pero no debo perder las formas...", destaca Robles (interpretada por Cristina Gallego) a un militar (interpretado por Dani Mateo, que intenta calmarle

El momento más llamativo es el análisis de 'Margarita Robles' al ver al paracaidista con la bandera de España: "Teniente, su mejor hombre se está enredando con el símbolo nacional". "Mira qué bonito, me ha recordado a la reforma laboral, un poco más y no llega", destaca emocionada la 'ministra de Defensa', que alucina al ver el look de Yolanda Díaz: "Madre mía, la fashionaria, qué gafas, seguro que son para disimular las ojeras".