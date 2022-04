Andrea Ropero ha querido saber la opinión sobre el cambio de postura del gobierno de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental de dos jóvenes a los que esta cuestión afecta directamente. Son Tesh Sidi y Taleb Alisalem, saharauis que llevan viviendo 20 años en España, pero que mantienen sus vínculos con los familiares y amigos que viven en los campamentos de Argelia.

Tesh, que tras estudiar ingeniería informática trabaja en un gran banco, cuenta a Andrea Ropero las dificultades que pasan sus hermanas en los campamentos, donde a pesar de haber estudiado carreras universitarias, no tienen ninguna oportunidad laboral: "Es la nada, es que no se puede ni sembrar". Preguntada por la periodista sobre cuánto tiempo lleva sin ver a sus seres queridos, Tesh se emociona al contar que ya son diez años: "Mis hermanas se casaron, tienen niños, y no los conozco, solo a través de videollamada". Sobre su madre, apunta que "cada día la veo más mayor", si bien muestra su alegría porque, después de muchos años de interminable burocracia, por fin tiene el pasaporte español para poder ir a visitarles.