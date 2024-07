"Desde que llegué a este pueblo, tengo un sentimiento muy extraño. Es como si alguien me observara todo el tiempo", dijo Isma Juárez al llegar a Mogarraz, en Salamanca, un pueblo conocido por los más de 800 retratos que cuelgan en sus fachadas con las caras de sus vecinos. Menos el de Visitación, que no se dejó pintar.

En este vídeo, hizo un repaso por todos los lugares que ha visitado, también Grecia o Emiratos Árabes, donde no tuvo éxito: "Me fui a buscar un jeque y no lo encontré". Ella "quería un jeque con Falcon y nada".

Tras esto, Isma Juárez entrevistó a otra vecina y, cuando estaba explicando quiénes de sus familiares aparecían retratados en la fachada de su casa, apareció Visitación. "¡Es un embaucador!", le advirtió, provocando las risas del reportero y la vecina. "Está chupando plano", increpa Isma Juárez. Puedes ver este momentazo sobre estas líneas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.