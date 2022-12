La secretaria de Estado Irene Lozano, encargada de gestionar la marca España, se ha visto obligada a pedir disculpas a través de su cuenta de Twitter tras comparar el referéndum independentista con una violación.

"Ellos querían hacer el referéndum, pero no tenían permiso. Yo normalmente uso esta metáfora del sexo. Quiero decir, el sexo no está prohibido, al igual que votar, pero no puedes hacerlo a la fuerza", dijo en una entrevista con la cadena 'Sky News'.

"Señora Lozano, ¿hacía falta hacer esa comparación? ¿No había otro delito en el código penal? Menos mal que es la encargada de ofrecer una buena imagen de nuestro país en el extranjero", ha contestado El Gran Wyoming en referencia a estas declaraciones.

