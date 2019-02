Irene Lozano compara el referéndum independentista con una violación: "El sexo no está prohibido al igual que votar, pero no puedes hacerlo a la fuerza"

"El sexo sin permiso es una violación. Votar está bien, pero si no tienes permiso es un delito criminal en España", ha afirmado la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, en una entrevista con la televisión británica Sky News.

"Ellos querían hacer el referéndum pero no tenían permiso para hacerlo. Normalmente utilizo la metáfora del sexo: no está prohibido al igual que votar, pero no puedes hacerlo a la fuerza, necesitas permiso porque sino es una violación", señaló en su intervención la exdiputada del PSOE.

El periodista de Sky News, sorprendido e incrédulo ante la respuesta de Lozano, le preguntó si realmente estaba comparando el referéndum catalán con una violación.

La secretaria de Estado de España Global se limitó a sonreír de manera nerviosa y lo negó, alegando que "no se había explicado bien".

"Lo que quiero decir es que cualquier acto que hagas es diferente si tienes permiso o no", aclaró Lozano.