Alina Yevtushenko tiene 21 años y llegó sola a España hace tres semanas, dejando a toda su familia en Ucrania. Ahora, en una escuela de la localidad madrileña de Móstoles, otra mujer ucraniana residente en España desde hace años le sirve de apoyo: "Como no conocen a nadie, somos un apoyo emocional sobre todo", ha asegurado Sofiya Kindratyuk, que además enseña el idioma a la joven.

Según ha indicado en una entrevista con Andrea Ropero, toda su familia reside en Járkov, una de las ciudades más golpeadas por las tropas rusas. "Mi corazón está en Ucrania con mi familia", ha indicado la joven, que ha asegurado que sus familiares no pudieron salir porque su abuela tiene edad avanzada y no podían dejarla: "Tengo la intención de trabajar aquí para poder ayudar a mi familia, que no puede trabajar".