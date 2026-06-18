'Dora' sentencia las familias homoparentales: "Hombre, hombre e hijo, niño cucú; mujer, mujer e hija, niña camionera"

Cristina Gallego se convierte en la colaboradora más ultra para recorrer el país repasando las noticias más destacadas de la extrema derecha. En esta ocasión lo hace subida en una carroza del Orgullo Nacional.

'Dora la Conservadora' vuelve a El Intermedio, pero, en esta ocasión, comienza su sección bastante enfadada ya que su inseparable compañero, el 'Mono Botas', ha llegado con unas banderas de arco iris para celebrar el mes del Orgullo.

"¿Qué haces con esto?", le grita, "Te voy a dar una descarga eléctrica con el táser". 'Dora' anuncia que se va a acabar celebrar "el Orgullo Invertido desde que PP y Vox gobiernan en comunidades y ayuntamientos, aquí el único orgullo que se celebra es el de ser español". Además, la 'exploradora ultra' tiene hasta una carroza para hacerlo.

"Hemos sustituido el desfile del Orgullo Invertido por el del Orgullo Nacional", cuenta, "que bien se está rodeado de gente que se sabe de memoria la lista de jugadores del Mundial". La primera parada de su carroza es Murcia.

"Los comunistas querían implantar un protocolo en los colegios para impedir el acoso a los niños trans", explica 'Dora', "menos mal que el portavoz de Vox, Antonio Martínez Nieto, ha llamado a las cosas por su nombre y ha dicho claramente lo que es el colectivo LGTBI".

Martínez Nieto ha afirmado que "entre los productos más refinados de esa factoría comunista, el más cruel, es la ideología de género" ya que, como afirma, "atenta contra la naturaleza humana". "Su hazaña más monumental ha sido sacar esas conductas del catálogo de los trastornos y meterlas en el catálogo de los Derechos Humanos", añadía.

"Veis, ser gay es una enfermedad", apoya 'Dora', "el problema es que el comunismo está mezclando el catálogo de los trastornos con el catálogo de los Derechos Humanos". "Dora adoradora, por favor, deja que la gente sea lo que quiera ser", le dice 'Botas'.

La siguiente parada de su desfile es Barcelona, en concreto, Sant Adrià de Besòs. "Aquí, niños, gobiernan los socialistas bolivarianos", explica la colaboradora ultra. Como cuenta, en ese municipio "se gastan el dinero en tonterías". "Menos mal que Vox está para protegernos de la invasión woke gay", añade, aliviada.

El partido ultra exige que se deje de pagar "al lobby gay y sus depravaciones en la vía pública y empleen el presupuesto en hacer de Sant Adrià una ciudad más segura y limpia". "Verdad, niños, que es mejor que vuestra paga vaya para limpiar los parques y no para favorecer que en los parques los desviados hagan cruising", añade. "No hace falta que les expliques eso a los niños", le dice el 'mono'.

La carroza del Orgullo Nacional de 'Dora' llega hasta Santa Cruz de Tenerife, donde Francisco Martínez Peñaranda, un experto de la Asociación Libertas que ha llevado VOX al Parlamento canario, se ha preguntado desde cuándo es normal que un niño tenga dos padres.

La familia, como indica 'Dora', "es igual a hombre, mujer e hijo". "Hombre, hombre e hijo es igual a niño cucú", añade, "mujer, mujer e hija, igual a la niña camionera". 'Botas' replica que un niño puede estar bien teniendo dos padres o dos madres, "porque lo importante es que le quieran y le cuiden".

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