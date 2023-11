Cristina Gallego vuelve a convertirse en 'Dora la conservadora' para recorrer los lugares de España con los argumentos más encendidos contra la ley de amnistía. "¡España ha despertado, hijos de puta!", exclama con fuerza antes de asegurar que lo que quería decir es que "me gusta la fruta".

La primera parada de este recorrido son las Cortes Valencianas, donde una diputada de Vox aseguraba que este Gobierno es "ilegítimo e ilegal", que el PSOE es "artífice de un golpe de Estado" y se despedía con un "viva España libre de tiranos". "¿Qué le decimos a la chusma de izquierdas que nos critican por hacer cánticos franquistas cuando defendemos nuestra nación? Vais a correr como en el, 36 malditos rojos", afirma 'Dora' mientras Dani Mateo intenta pararle los pies: "Se empieza con estas frases y se termina de aventuras en el cementerio de Mingorrubio".

La siguiente parada es Cabra, en Córdoba, donde el portavoz de Vox comparaba la ley de amnistía con la esclavitud. "Si hace esa comparación no creo que tenga muchas luces", comenta Dani Mateo. En Zaragoza, el portavoz de Vox Julio Calvo citaba a Churchill para aviar al PSOE de que "tendréis deshonor y tendréis guerra". Esto inspira a Dora una canción donde asegura que a Puigdemont "lo vamos a empalar". "No se puede decir nada, Alfonso Guerra is right", comenta tras ser censurada por Dani Mateo.

La última parada son las Cortes de Castilla y León, donde Susana Suárez, también de Vox, asegura que la España de Sánchez es la de "las violaciones en manada, la amnistía, la impunidad, el Gobierno golpista, la corrupción, la dictadura del señor Sánchez y la represión". "¿Queréis que cojamos unos tanques, los llevemos hasta la Moncloa y recuperemos nuestra nación?", propone Dora a los niños que, según Mateo, "son más de 'Hola, don Paquito'".