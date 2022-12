Vox irrumpe con 12 escaños en el Parlamento de Andalucía en unas elecciones que dejarían al PSOE fuera del Gobierno

Terremoto político en Andalucía. Con casi el 90% de los votos escrutados. El PSOE obtendría 34 escaños sufriendo un desplome de 13 diputados. El PP obtendría 26 escaños. Ciudadanos queda tercero con 20 escaños, Adelante Andalucía saca 17 escaños y Vox logra 12.

La respuesta de Antonio García Ferreras a Vox: "A laSexta no la va a gobernar el miedo"

A través de Twitter, Vox se jacta de no haber dejado entrar a laSexta en su sede electoral en un céntrico hotel en Sevilla. Desde el plató, Antonio García Ferreras responde rotundo: "A laSexta no la va a gobernar el miedo. Si no les gusta, allá ellos".

"Me pones muy cachondo", la respuesta de Burque a Ortega Smith tras asegurar que Vox es el Trump de España

Manuel Burque entrevistó al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y no dudó en preguntarle sobre Donald Trump, su gran referente. "Me gusta Donald Trump, es a EEUU lo que Vox puede ser a España", aseguró Ortega, unas palabras que pusieron "cachondo" a Burque.

El regalo de Manuel Burque al líder de Vox: "Una bandera para que sustituyas la que colgaste en Gibraltar"

Manuel Burque, además, preguntó a Ortega Smith por su aventura a nado para colgar una bandera gigante de España en el peñón de Gibraltar. "Basta ya de que tenga que haber un puñado de españoles secuestrados laboralmente que sirvan cafés y limpien a los de Gibraltar", señaló Ortega.