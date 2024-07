Thais Villas pudo charlar en su sección 'Ok Boomer' con Mikel Herrán, más conocido como PutoMikel, su usuario en redes sociales. A través de ellas, el joven divulga sobre historia. El arqueólogo le explicaba a Thais que escogió ese nombre debido a que, entre sus amigos, es el bromista. "Me meto con los demás y siempre están 'puto Mikel'", explicaba. Además, indicaba que en algunos lugares de Latinoamérica puto "quiere decir maricón y pues también me define bastante".

En cuanto a su manera de divulgar, contaba a la reportera que le gusta mostrar que la historia no es algo olvidado del pasado sino que está muy presente. "Me gusta hacerlo a través de la performance y el drag para situarnos en otra época", añadía. Actualmente, según exponía, la mayor parte de la gente tiene su último encuentro con el aprendizaje de historia en el instituto.

"La gente huye de la historia pero esta va a estar muy presente en la política, el periodismo...", afirmaba. "Si tu último enfrentamiento con la historia ha sido en el instituto y solo te han hablado de grandes personajes, de guerras, de batallas... estas un poco indefenso para ver cómo te la están colando con algunos discursos", añadía.

A nivel histórico, además, hay muchos bulos muy extendidos. El divulgador destacaba, por ejemplo, el gesto que hacían los emperadores romanos con el dedo cuando querían que se ejecutase a los gladiadores. "Lo puedes corregir pero tampoco es que alguien vaya a estar super equivocado", destacaba. En cambio, otros, como la opinión de considerar la Edad Media como que "todo fue boca abajo y sin frenos", sí que deberían erradicarse. "Tendemos a glorificar unos periodos y ahí te pierdes un montón de información", expresaba.

"Cuanto más conozcamos, más herramientas vamos a tener para tener conversaciones civilizadas en torno a ello, que a veces nos enfrentamos por nada, y también un poco saber de dónde viene cada posición y cada discurso", concluía el divulgador.

