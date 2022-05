En los últimos años cada vez se habla más del llamado 'síndrome del abuelo esclavo', es decir, el abuelo que para el que cuidar de su nieto es una obligación. Lo habitual es que un abuelo disfrute del cuidado de su nieto y viceversa y para conocer mejor ese vínculo que se crea entre ambos, Thais Villas ha entrevistado a un grupo de niños y niñas.

¿Qué tal se llevan con sus abuelos? "Muy bien, son majos, me dan 20 euros al principio de mes", afirma un niño. Pero, ¿son muy majos porque les dan dinero o porque les quieren mucho? ¿tienen alguno favorito? ¿hay algo que sus abuelos les dejan hacer que sus padres no? Los niños se confiesan en el vídeo principal de esta noticia, donde un pequeño protagoniza un cómico momento al afirmar que no se acuerda del nombre de su abuelo favorito porque es "muy difícil": "A ver si me acuerdo...".