Thais Villas charla en El Intermedio con un grupo de niños y niñas para saber cómo es la relación con sus padres respecto a la ropa. ¿Alguna vez han discutido con ellos sobre qué deben ponerse? "No me gusta llevar pantalones piratas", destaca una niña, que afirma que ella prefiere llevarlos o más largos o más cortos. "Lo de las medias tintas no", le dice Thais Villas, a lo que ella responde tajante que no.

Por otro lado, Thais Villas les pregunta si les gusta que le regalen ropa, a lo que un niño responde que prefiere que le regalen otras cosas. Eso sí, si es ropa de deporte, destaca que sí el gusta. Sin embargo, cuando le regalan otro tipo de ropa, el pequeño no puede evitar mostrar su disgusto: