La candidata socialista a la alcaldía de Madrid se vuelve viral tras darlo todo bailando una "zumba electoral, una nueva actividad fitness que ya ha probado Reyes Maroto", tal y como explica Dani Mateo, que irrumpe en el plató de El Intermedio probando su eficacia: "Uno, dos, tres, cuatro, dame tu voto, dame tu voto", le dice a Wyoming, que no puede evitar reaccionar: "Sandra Sabatés, la pastilla del chiquillo o pasamos directamente al electroshock".

"¡Basta ya de politiqueo!", le pide el catalán a su jefe, y le explica que "las elecciones no son solo una forma de reforzar la democracia, también tienen que servir para reforzar nuestro cuerpo". Aunque no entiende muy bien por qué "sus bailarines de zumba electoral van sin camiseta". "¿Seguro que no es una despedida de soltera?", le pregunta El Gran Wyoming.

Pero si algo queda claro con este vídeo es que "Reyes Maroto lleva el ritmo en la sangre", comenta Dani Mateo, que observa cómo se mueve de derecha a izquierda. "Supongo que estará intentando captar el voto de Ciudadanos", bromea el catalán en el vídeo principal de la noticia, donde le queda clara la razón por la que fue ministra de Industria: "Porque es una máquina".