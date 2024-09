Dani Mateo dedica su sección 'Aprendiendo de los mejores' a Carmiña Villegas, "una mujer con clase y con más medio millón de seguidores que nos va a explicar cómo nos tenemos que comportar en el mesa".

La influencer de las buenas maneras enseña cosas como, por ejemplo, cómo coger correctamente los diferentes tipos de tazas. "¿Os ha quedado claro, apasionados de la mesa?", pregunta Dani. El colaborador decide que Wyoming haga una demostración práctica a ver si "se ha enterado de todo". "A mí me sacas del botijo y me quedo...", responde él. A pesar de su intento, el presentador no consigue hacerlo bien.

En otro de los vídeos que muestra Dani, Carmiña explica los diferentes tamaños de las servilletas. Villegas indica que hay tamaños diferentes "de acuerdo a cada ocasión". "A ver, no sé Dani, a mí esa servilla te cóctel me parece muy pequeña, tendría que sacar las gafas de cerca para leer lo de 'gracias por su visita'", afirma Wyoming. "Qué dices... los apasionados de la mesa no usamos servilletas de bar...", responde Dani.