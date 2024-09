El derbi madrileño que enfrentó al Atlético de Madrid con el Real Madrid dejó un bochornoso episodio de violencia en el que un grupo de aficionados del Atlético lanzó varios objetos a Thibaut Courtois, portero merengue, tras un gol de su equipo. Como apunta Dani Mateo, horas antes del partido, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, habló sobre la posibilidad de que hubiera disturbios o cánticos racistas durante el partido.

Cerezo afirmó que "en el Atlético de Madrid no considero que haya nadie racista, es una afición ordenada y como todas las aficiones tiene sus grupos que mueven todo este tipo de temas". "¡Pues todo aclarado!", afirma Dani, "en el Atlético no hay ni antiracistas, ni racistas, ni gente de ningún tipo... no son ni personas, son público del FIFA".

"Luego está esa gente que se organiza en grupos y mueven todo tipo de temas", añade el colaborador. "¿Qué parte no habéis entendido?", pregunta Dani. Mateo afirma que no se entiende "nada" y que se entendió mejor a Jesús Gil hablando de racismo "cuando dijo aquello de 'If you say black, black, black this no good, but if you say black, this no problem'". "Lo mismo con Cerezo ganan la liga pero les va a costar más ganar el premio Rosa Parks contra el racismo", concluye el Gran Wyoming.