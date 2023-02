"Sé que muchos pensáis que el principal problema de la clase política es estar desconectada de lo que pasa en la calle", comenta Dani Mateo al entrar al plató de El Intermedio, aunque, en su opinión "hay algo mucho peor": "Que un político esté demasiado conectado". Este es el caso del diputado del PSC José Zaragoza, que "quería meter en su discurso algo fresquito, que lo había petado recientemente": "Obviamente estoy hablando del temazo de Shakira y Bizarrap", comenta.

Aunque en este caso no salpicaba a Piqué sino a Vox. Y, es que, durante la última sesión el diputado ha soltado en el pleno: "Su des-facha-tez es clara-mente es neo-franqusita. Pero los demócratas ya no lloramos, los demócratas legislamos". Algo que lleva a Dani Mateo a pensar que "claramente esto no es lo suyo": "De hecho, escucharle me ha recordado a otra canción de Shakira, la Tortura", espeta, provocando las risas en plató. Puedes ver la irónica crítica de Dani Mateo a José Zaragoza en el vídeo que se encuentra sobre estas líneas, donde también propone que aparezca un challenge que se llame "estarse quietecito en su escaño challenge".