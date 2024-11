Dani Mateo ha descubierto un pequeño detalle en una fotografía "de alto valor". "Esta imagen que tengo a mi espalda, en la que Vox inmortalizó la reunión de sus presidentes provinciales, oculta algo raro", indica. Y es que, como señala, Santiago Abascal está de puntillas.

"En el Congreso es el tercero pero en las fotos quiere estar por encima de todos", afirma el colaborador. Dani argumenta que es normal "ser un poco presumido" y, añade, que no es el primer político que ha intentado parecer un poco más alto.

Mateo pone como ejemplo a Vladímir Putin, "que lucha contra su baja estatura". "Es normal verlo con alzas en los zapatos", añade. Dani también muestra el caso de Nicolas Sarkozy, que en un encuentro junto a Barack Obama tuvo que usar una tarima para llegar al micrófono. "El apodo que le pusieron los americanos fue Ratatouille", añade el colaborador.

"No hay nada malo en ser bajito, lo chungo es tener una masculinidad tan frágil como para hacernos creer esta portada", destaca Dani. En la misma, se puede ver al expresidente francés "por encima de su pareja, la modelo Carla Bruni, que por amor posaba sentada".

Dani indica que lo que le pasa al líder de Vox, "no es tan raro, es algo común en los políticos más conservadores". "No le deja en muy buen lugar", concluye Mateo, "por mucho que lo repita no cuela eso de que son la derecha sin complejos".