John Lennon (Dani Mateo) y Yoko Ono (Cristina Gallego), una de las parejas más reivindicativas de la historia, vuelven a El Intermedio para valorar la huelga de transportistas. Con sus pocas ganas de salir de la cama habituales, los dos han mostrado su apoyo a los camioneros españoles, aunque sin saber muy bien cuáles son sus demandas.

Lennon ha decidido componer una canción para apoyar a este colectivo, con un parecido más que razonable a todo un clásico del rock español, y se ha puesto del lado de los transportistas a pesar del desabastecimiento, hasta que Yoko le ha hecho elegir entre "cerveza y libertad", momento en que el ex Beatle ha cambiado de bando: "Vale que los camioneros tengan sus reivindicaciones, pero no hay motivo para romper el sistema capitalista", afirma el Lennon de Mateo que reivindica su derecho a trabajar, aunque "lo que no tengo son ganas". Puedes ver el sketch al completo en el vídeo sobre estas líneas.